Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 5 OTTOBRE 2019 ORE 09.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SULLA LINEA B/B1 DELLA METRO, IL TRATTO CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’INTERROTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIE PER LE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI.

I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB.

MENTRE IL TRATTO CASTRO PRETORIO- REBIBBIA/IONIO SARA’ ATTIVO

INFINE SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO IL POTENZIAMENTO OGGI E DOMANI DELLA FL1 ROMA-ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, PER IL ROMICS CHE DAL 3 OTTOBRE SI SVOLGE ALLA FIERA DI ROMA.

DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO

