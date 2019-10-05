Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 5 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA E TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA LA COLOMBO E SPINACETO
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
SULLA LINEA B/B1 DELLA METRO, IL TRATTO CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’INTERROTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIE PER LE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI.
I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB.
MENTRE IL TRATTO CASTRO PRETORIO- REBIBBIA/IONIO SARA’ ATTIVO
INFINE SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO IL POTENZIAMENTO OGGI E DOMANI DELLA FL1 ROMA-ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, PER IL ROMICS CHE DAL 3 OTTOBRE SI SVOLGE ALLA FIERA DI ROMA.
POTENZIATA ANCHE LA FL4 ROMA-ALBANO PER LA SAGRA DELL’UVA DI MARINO.
DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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