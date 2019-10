Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 15:30

NOTIZIARIO DEL 5 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI

FINO ALLE ORE 19 DI QUESTA SERA, PER UNA MANIFESTAZIONE, E’ PREVISTA LA CHIUSURA DI PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI. POSSIBILI RALLENTAMENTI E DEVIAZIONI DEL TRAFFICO NELL’AREA TRA VIA CESARE BATTISTI E PIAZZA VENEZIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

IN OCCASIONE DEL ROMICS, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, PRESSO LA FIERA DI ROMA, NELLE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI E’ STATA POTENZIATA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.

NELLA GIORNATA DI DOMANI, TRENI STRAORDINARI ANCHE SULLA LINEA FL4 ROMA TERMINI – ALBANO LAZIALE, IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELL’UVA DI MARINO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SULLA METRO B/B1, OGGI E DOMANI, CIRCOLAZIONE INTERROTTA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO. AL POSTO DEI TRENI SARANNO ATTIVI I BUS DENOMINATI MB.

RESTERA’ ATTIVA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA

