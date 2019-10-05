Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO DEL 5 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA E PIU’ AVANTI TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA;
SEMPRE TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA
SULLA COMPLANARE DELLA A91 ROMA- FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATOALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SULL’APPIA DOVE SI STA IN FILA TRA FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE, IN DIREZIONE CENTRO
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
IN OCCASIONE DEL ROMICS, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, PRESSO LA FIERA DI ROMA, NELLE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI E’ STATA POTENZIATA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
NELLA GIORNATA DI DOMANI, TRENI STRAORDINARI ANCHE SULLA LINEA FL4 ROMA TERMINI – ALBANO LAZIALE, PER LA SAGRA DELL’UVA DI MARINO. PER L’EVENTO RICORDIAMO INOLTRE CHE FINO A DOMANI 6 OTTOBRE, SARA’ PRESENTE IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN ALCUNE PIAZZE DEL COMUNE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
SULLA METRO B/B1, OGGI E DOMANI, CIRCOLAZIONE INTERROTTA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO. AL POSTO DEI TRENI SARANNO ATTIVI I BUS DENOMINATI MB.
RESTERA’ ATTIVA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO APPUNTAMENTO. ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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