Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 19:30

NOTIZIARIO DEL 5 OTTOBRE 2019 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN PRIMO PIANO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA A91 ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE PIU’ AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA;

IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASILINA E APPIA.

SULLA COMPLANARE DELLA A91 ROMA- FIUMICINO SI STA IN FILA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE

TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

NELLA GIORNATA DI DOMANI, TRENI STRAORDINARI SULLA LINEA FL4 ROMA TERMINI – ALBANO LAZIALE, PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA DI MARINO. PER L’EVENTO RICORDIAMO INOLTRE CHE FINO A DOMANI 6 OTTOBRE, SARA’ PRESENTE IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN ALCUNE PIAZZE DEL COMUNE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SULLA METRO C, ANCORA CHIUSA LA STAZIONE DI BOLOGNETTA, PER UNA VERIFICA TECNICA. I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA.

PASSIAMO ALLA METRO B/B1, DOVE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO, OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, AL POSTO DEI TRENI SARANNO ATTIVI I BUS DENOMINATI MB.

ATTIVA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA

DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

