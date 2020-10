Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 5 OTTOBRE 2020 ORE 8:05 GIUSEPPPE CUTRUPI

COMINCIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DELLA REGIONE,

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

ANDIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE E’ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE, CHIUSO IN ENTRATA LO SVINCOLO DI FIANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA.

PROBLEMI ANCHE SULLA FLAMINIA, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO.

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’ORDINANZA DIRAMATA DALLA REGIONE LAZIO CHE OBBLIGA DI INDOSSARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI ALL’APERTO, DURANTE L’INTERA GIORNATA.

L’OBBLIGO RIMANE ESCLUSO PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI SEI ANNI, PER I PORTATORI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L’USO DELLA MASCHERINA E DURANTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA. PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI VI RIMANDIAMO AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

