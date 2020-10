Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 5 OTTOBRE 2020 ORE 12:20 GIUSEPPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI NUOVAMENTE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

MIGLIORA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 35+800 IN DIREZIONE ROMA, IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO REGOLARE E SCORRE SU ENTRAMBE LE CORSIE DI MARCIA. RESTANDO SULLA PONTINA ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA.

ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DELL’INCIDENTE SULLA SP277 ASSE ATTREZZATO FROSINONE, ALL’ALTEZZA DEL KM 5, SIAMO IN PROSSIMITÀ DELLA ZONA INDUSTRIALE; ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO.

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LA PRESENZA DI LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO; ABBIAMO ANCORA CODE.

TRASPORTO FERRVIARIO, CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO NELLA TRATTA CAPRANICA VETRALLA PER UN GUASTO TECNICO A VETRALLA.

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’ORDINANZA DIRAMATA DALLA REGIONE LAZIO CHE OBBLIGA AD INDOSSARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI ALL’APERTO, DURANTE L’INTERA GIORNATA.

L’OBBLIGO RIMANE ESCLUSO PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI SEI ANNI, PER I PORTATORI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L’USO DELLA MASCHERINA E DURANTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA. PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI VI RIMANDIAMO AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL

.

Servizio fornito da Astral