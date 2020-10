Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 5 OTTOBRE 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE.

PERMANGONO DISAGI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO, TRA LA COLOMBRO E VIA DELLA MAGLIANA IN USCITA;

MENTRE SI SEGNALANO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA DI TORRENOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

PER CONSENTIRE I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI,

DA OGGI LA STAZIONE CASTRO PRETORIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RESTERÀ CHIUSA E I TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE.

IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA TERMINI O LE LINEE DI SUPERFICIE CHE TRANSITANO NEI PRESSI DELLA STAZIONE.

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’ORDINANZA DIRAMATA DALLA REGIONE LAZIO CHE OBBLIGA AD INDOSSARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI ALL’APERTO, DURANTE L’INTERA GIORNATA.

L’OBBLIGO RIMANE ESCLUSO PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI SEI ANNI, PER I PORTATORI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L’USO DELLA MASCHERINA E DURANTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA. PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI VI RIMANDIAMO AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral