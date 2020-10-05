Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 5 OTTOBRE 2020 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE SULLA TUSCOLANA TRA VERMICINO E VIA DI SALE’ NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA CASILINA SI RALLENTA ANCORA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA MOLA CAVONA.
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’ORDINANZA DIRAMATA DALLA REGIONE LAZIO CHE OBBLIGA AD INDOSSARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI ALL’APERTO, DURANTE L’INTERA GIORNATA.
L’OBBLIGO RIMANE ESCLUSO PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI SEI ANNI, PER I PORTATORI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L’USO DELLA MASCHERINA E DURANTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA. PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI VI RIMANDIAMO AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO, DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral