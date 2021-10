Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2021 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 09:35 CILUFFO MARCO

DISAGI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

RIMANGONO SOSPESE LE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO PER DANNI DOVUTI AL MALTEMPO TRA LATINA E FORMIA

IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRESA DEL TRAFFICO FERROVIARIO

AL MOMENTO ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE TRA ROMA TERMINI E LATINA

MENTRE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA RALLENTATA E LA ROMA PISA

E LA ROMA CIVITAVECCHIA

I TRENI VIAGGIANO CON 40 MINUTI DI RITARDO

PASSIAMO ALLA VIABILITA’

MOLTO TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA PONTINA

MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SEMPRE CODE TRA AURELIA E TRIONFALE E INCOLONNAMENTI ALTEZZA ROMA TERAMO

PASSIAMO SULLA TANGENZIALE INTENSA LA CIRCOLAZIONE VERSO PINETA SACCHETTI DALL USCITA TIBURTINA FINO ALLA SALARIA

CON UN INCIDENTE CHE PROVOCA DISAGI SULLO STESSO TRATTO

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE

SALARIA DA VILLA SPADA ALL’ AEROPORTO DELL’ URBE

FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI

DOVE è ISTITUITO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI ALTEZZA RACCORDO

CASSIA RALLENTAMENTI DA LA STORTA FINO A TOMBA DI NERONE

GRAZIE DELL’ATTENZIONE , AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral