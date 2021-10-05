Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2021 ore 09:45

di - 05 Ottobre 2021 - 9:45

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 09:35 CILUFFO MARCO
    DI NUOVO BEN TROVATI CON LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ,
    SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    DISAGI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    RIMANGONO SOSPESE LE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO PER DANNI DOVUTI AL MALTEMPO TRA LATINA E FORMIA
    IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRESA DEL TRAFFICO FERROVIARIO
    AL MOMENTO ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE TRA ROMA TERMINI E LATINA
    MENTRE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA RALLENTATA E LA ROMA PISA
    E LA ROMA CIVITAVECCHIA
    I TRENI VIAGGIANO CON 40 MINUTI DI RITARDO
    PASSIAMO ALLA VIABILITA’
    MOLTO TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
    IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA PONTINA
    MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SEMPRE CODE TRA AURELIA E TRIONFALE E INCOLONNAMENTI ALTEZZA ROMA TERAMO
    PASSIAMO SULLA TANGENZIALE INTENSA LA CIRCOLAZIONE VERSO PINETA SACCHETTI DALL USCITA TIBURTINA FINO ALLA SALARIA
    CON UN INCIDENTE CHE PROVOCA DISAGI SULLO STESSO TRATTO
    CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
    SALARIA DA VILLA SPADA ALL’ AEROPORTO DELL’ URBE
    FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
    DOVE è ISTITUITO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI ALTEZZA RACCORDO
    CASSIA RALLENTAMENTI DA LA STORTA FINO A TOMBA DI NERONE
    GRAZIE DELL’ATTENZIONE , AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home