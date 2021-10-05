Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2021 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 09:35 CILUFFO MARCO
DI NUOVO BEN TROVATI CON LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ,
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
DISAGI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
RIMANGONO SOSPESE LE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO PER DANNI DOVUTI AL MALTEMPO TRA LATINA E FORMIA
IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRESA DEL TRAFFICO FERROVIARIO
AL MOMENTO ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE TRA ROMA TERMINI E LATINA
MENTRE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA RALLENTATA E LA ROMA PISA
E LA ROMA CIVITAVECCHIA
I TRENI VIAGGIANO CON 40 MINUTI DI RITARDO
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
MOLTO TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA PONTINA
MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SEMPRE CODE TRA AURELIA E TRIONFALE E INCOLONNAMENTI ALTEZZA ROMA TERAMO
PASSIAMO SULLA TANGENZIALE INTENSA LA CIRCOLAZIONE VERSO PINETA SACCHETTI DALL USCITA TIBURTINA FINO ALLA SALARIA
CON UN INCIDENTE CHE PROVOCA DISAGI SULLO STESSO TRATTO
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
SALARIA DA VILLA SPADA ALL’ AEROPORTO DELL’ URBE
FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
DOVE è ISTITUITO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI ALTEZZA RACCORDO
CASSIA RALLENTAMENTI DA LA STORTA FINO A TOMBA DI NERONE
GRAZIE DELL’ATTENZIONE , AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral