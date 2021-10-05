Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2021 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 16:20 Claudio Veloccia
BEN TROVATI CON LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ,
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE ROMA TERAMO E PRENESTINA
PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E CSSTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E FONTENUOVA NEI DUE SENSI
MENTRE SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
SI STA IN CODA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHION NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral