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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2021 ore 19:45

di - 05 Ottobre 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 19 35 Claudio Veloccia
    BEN TROVATI CON LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ,
    SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
    MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
    PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
    DISAGI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    RIMANGONO SOSPESE LE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO
    PER DANNI DOVUTI AL MALTEMPO
    IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRESA DEL TRAFFICO FERROVIARIO
    Servizio fornito da Astral

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