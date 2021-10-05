Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 19 35 Claudio Veloccia
BEN TROVATI CON LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ,
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
DISAGI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
RIMANGONO SOSPESE LE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO
PER DANNI DOVUTI AL MALTEMPO
IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRESA DEL TRAFFICO FERROVIARIO
Servizio fornito da Astral