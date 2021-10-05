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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2021 ore 20:30

di - 05 Ottobre 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 5 OTTOBRE 2021 ORE 20.20 Claudio Veloccia
    BEN TROVATI CON LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ,
    SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
    IN VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CAVA DEI SELCI DIREZIONE ALBANO
    SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI TOR VERGATA TRA VIA BETOCCHI E VIA TUSCOLANA DIREZIONE PONTE LINARI
    IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIO
    DISAGI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    RIMANGONO SOSPESE LE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO
    PER DANNI DOVUTI AL MALTEMPO
    IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRESA DEL TRAFFICO FERROVIARIO
    INFINE RIPRENDE DOMANI IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA, IL POTENZIAMENTO TPL DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ ED ATAC.
    DALLE ORE 7 ALLE ORE 10.00 PER POI RIPRENDERE DALLE 13.00 ALLE 16.00
    DA CLAUDIO VELOCCIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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