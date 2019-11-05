Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO;
RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA;
IN CHIUSURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA; E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA MARITTIMA DELL’UNITA’ VELOCE PONZA – FORMIA PREVISTA PER LE 7.45.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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