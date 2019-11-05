Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE: AL MOMENTO CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO;
RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ GIA’ INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA SALARIA FINO ALLA ROMA FIUMICINO; SULLA STESSA ROMA FIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI ORTE LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 10 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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