Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN INVITO ALL’ALTTENZIONE PER CHI PERCORRE LA A24 ROMA TERAMO: A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA VICOVARO E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO;
CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA;
RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA,TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, PROSEGUENDO UN INCIDENTE CREA ULTERIORI CODE TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO; IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA SALARIA FINO ALLA ROMA FIUMICINO; SULLA STESSA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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