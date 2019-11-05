Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CESANO IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO:
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALL’USCITA PER L’APPIA, PROSEGUENDO TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PISANA E PONTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA;
PROBLEMI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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