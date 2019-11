Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CESANO IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO:

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALL’USCITA PER L’ARDEATINA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PISANA E PONTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA;

DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI; PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO;

