Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 10:30

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA CASILINA FINO ALL’USCITA PER LA PONTINA;

CIRCOLAZIONE TORNATA REGOLARE, INVECE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA MENTRE PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;

STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA VERSO L’EUR;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-LIDO E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA NELLA STAZIONE DI LIDO NORD, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI.

