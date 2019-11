Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA;

PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

SEMPRE VERSO ILC ENTRO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE TERNANA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN VARIE CHILOMETRICHE SUI TRATTI DI STRADA MAGGIORMENTE DEGRADATI, CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

