Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA TRA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;

E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE SUBLACENSE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA IL KM 5 ED IL KM 17 IN FASCIA ORARIA TRA LE 8 E LE 19, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI; ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO SUL TRATTO INTERESSATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 22 NOVEMBRE.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral