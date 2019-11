Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 UMBERTO VERINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

SUL RACCORDO IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA NOMENTANA E CASILINA IN ESTERNA INVECE SEGNALATE CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA

PASSIAMO ALLA A1 ROMA – FIRENZE DOVE NUOVAMENTE UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO TRA LUCIGNANO E ORTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI

CHIUDIAMO CON LA METRO C: IL SERVIZIO AL MOMENTO È SOSPESO TRA LE STAZIONI DI GROTTE CELONI E PANTANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI

AL MOMENTO È TUTTO, VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

