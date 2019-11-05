Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO IN ESTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA SALRIA E CASSIA VEIENTANA MENTRE IL TRAFFICO INTENSO CAUSA CODE TRA PONTINA E APPIA
SULLA PONTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA SPINACETO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCHHIO NEI DUE SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, VI DIAMO APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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