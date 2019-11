Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 UMBERTO VERINI

SUL RACCORDO IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA NOMENTANA E LA A24 ROMA – TERAMO IN ESTERNA INVECE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA PONTINA E TUSCOLANA

SULLA A1 ROMA – NAPOLI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI

SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE NUOVAMENTE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CAPITALE

DI NUOVO UN INCIDENTE SU VIA DI CASTEL DI LEVA CAUSA CODE TRA VIA CACCIOPPOLI E VIA LAURENTINA

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCHHIO NEI DUE SENSI

