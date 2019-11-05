Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E CASILINA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA CASILINA
SULLA A1 ROMA – NAPOLI CODE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN CANTIERE ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA. QUALCHE DISAGIO ANCHE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO QUESTA VOLTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCHHIO NEI DUE SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, VI DIAMO APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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