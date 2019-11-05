Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E LA PISANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA NOMENTANA
SULLA A1 ROMA – NAPOLI CODE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN CANTIERE ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DISAGI TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST NEI DUE SENSI
SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA ALBANO E CIAMPINO IN ENTRAMBI I SENSI
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA E PIU’ AVANTI TRA FORMELLO E CAMPAGNANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA DISAGI E CODE TRA APRILIA E SPINACETO NEI DUE SENSI
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NUOVAMENTE NEI DUE SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, VI DIAMO APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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