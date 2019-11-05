Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E LA PISANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA NOMENTANA
SULLA A1 ROMA – NAPOLI CODE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN CANTIERE ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A24
E DI NUOVO SULLA A 24 QUESTA VOLTA SUL SUO TRATTO URBANO DISAGI TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST NEI DUE SENSI
SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA ALBANO E CIAMPINO IN ENTRAMBI I SENSI
SULLA PONTINA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA APRILIA E POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
CHIUDIAMO CON LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO SULLA QUALE ALL’ALTEZZA DI BRACCIANO UN INCIDENTE CAUSA CODE DA VIA DOGANALE A VIA CAVA DI POZZOLANA NEI DUE SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, VI DIAMO APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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