Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 UMBERTO VERINI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA NOMENTANA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA A – 24 E L’APPIA

E RIMANIAMO SULLA A 24 QUESTA VOLTA SUL SUO TRATTO URBANO CON DISAGI TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST NEI DUE SENSI

SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA CIAMPINO E LA VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI ALBANO

SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA LA MADONNINA E APRILA IN DIREZIONE LATINA

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

CHIUDIAMO CON LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO SULLA QUALE ALL’ALTEZZA DI BRACCIANO UN INCIDENTE CAUSA CODE DA VIA DOGANALE A VIA CAVA DI POZZOLANA NEI DUE SENSI

AL MOMENTO È TUTTO, VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

