Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 UMBERTO VERINI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA ROMA – FIUMICINO E TUSCOLANA E PIU’AVANTI TRA CASILINA E CASAL MONASTERO MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A-24 TRAFFICO E CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA CIAMPINO E LA VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI ALBANO

SULLA COLOMBO PERMANGONO LE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI

SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA DI NUOVO NEI DUE SENSI

AL MOMENTO È TUTTO, VI DIAMO APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE

Servizio fornito da Astral