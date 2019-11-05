Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO AL MOMENTO TRAFFICO NUOVAMENTE FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO
SUL TRATTO URBANO DELLA A-24 RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E LA TOGLIATTI NEI DUE SENSI
SULLA VIA APPIA DISAGI A CAUSA DEL TRAFFICO RALLENTATO TRA CIAMPINO E LA VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI ALBANO
SULLA NOMENTANA INCOLONNAMENTI TRA SAN’ALESSANDRO E TOR LUPARA IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA COLOMBO PERMANGONO LE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
AL MOMENTO È TUTTO, VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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