Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2020 ore 20:30

SULL’ARDEATINA SENSO UNICO ALTERNATO PER INCIDENTE TRA SPREGAMORE E SANTA PALOMBA

SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA

SULL’APPIA CODE TRA FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

