Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2020 ore 20:30

di - 05 Novembre 2020 - 20:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2020 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI
    BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULL’ARDEATINA SENSO UNICO ALTERNATO PER INCIDENTE TRA SPREGAMORE E SANTA PALOMBA
    SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA
    SULL’APPIA CODE TRA FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
    A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
    PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL
    FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA,
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home