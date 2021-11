Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2021 ORE 15.20 MARCO CILUFFO

BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA

A CAUSA DI UN INCIDENTE

AVVENUTO SULLA TANGENZIALE ALTEZZA PORTONACCIO

È CHIUSO IL NODO DEL TRATTO URBANO IN ENTRATA

IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA

AL MOMENTO SI REGISTRANO 2 CHILOMETRI DI CODA IN AUMENTO

DA VIA DEI FIORENTINI

PASSIAMO SUL RACCORDO

CODE A TRATTI PER TRAFFICO

IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA

IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE ALTEZZA LABARO E TRA TIBURTINA E IMMISSIONE A24 ROMA TERAMO

PER CANTIERI ATTIVI

CODE SULLA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO

MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA STRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO

TRASPORTO PUBBLICO

SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’:

RICORDIAMO INOLTRE CHE PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E LAVORATORI, LA LINEA S15 PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO DI SERVIZIO DALLE 13 ALLE 19; RESTANO INVARIATI GLI ORARI DELLE ALTRE LINEE S.

DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

