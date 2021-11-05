Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2021 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2021 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA
A CAUSA DI UN INCIDENTE
AVVENUTO SULLA TANGENZIALE ALTEZZA PORTONACCIO
È CHIUSO IL NODO DEL TRATTO URBANO IN ENTRATA
IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA
AL MOMENTO SI REGISTRANO 2 CHILOMETRI DI CODA IN AUMENTO
DA VIA DEI FIORENTINI
PASSIAMO SUL RACCORDO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO
IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA
IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE ALTEZZA LABARO E TRA TIBURTINA E IMMISSIONE A24 ROMA TERAMO
PER CANTIERI ATTIVI
CODE SULLA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO
MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA STRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO
TRASPORTO PUBBLICO
SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’:
RICORDIAMO INOLTRE CHE PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E LAVORATORI, LA LINEA S15 PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO DI SERVIZIO DALLE 13 ALLE 19; RESTANO INVARIATI GLI ORARI DELLE ALTRE LINEE S.
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral