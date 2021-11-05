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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2021 ore 15:30

di - 05 Novembre 2021 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2021 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA
    A CAUSA DI UN INCIDENTE
    AVVENUTO SULLA TANGENZIALE ALTEZZA PORTONACCIO
    È CHIUSO IL NODO DEL TRATTO URBANO IN ENTRATA
    IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA
    AL MOMENTO SI REGISTRANO 2 CHILOMETRI DI CODA IN AUMENTO
    DA VIA DEI FIORENTINI
    PASSIAMO SUL RACCORDO
    CODE A TRATTI PER TRAFFICO
    IN CARREGGIATA ESTERNA
    TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA
    IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE ALTEZZA LABARO E TRA TIBURTINA E IMMISSIONE A24 ROMA TERAMO
    PER CANTIERI ATTIVI
    CODE SULLA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO
    MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA STRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO
    TRASPORTO PUBBLICO
    SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’:
    RICORDIAMO INOLTRE CHE PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E LAVORATORI, LA LINEA S15 PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO DI SERVIZIO DALLE 13 ALLE 19; RESTANO INVARIATI GLI ORARI DELLE ALTRE LINEE S.
    DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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