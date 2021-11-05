Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2021 ORE 19.35 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BEN TROVATI ALL ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’
SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE
ALTEZZA USCITA PORTONACCIO
PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SUL RACCORDO AL MOMENTO
LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE
NELLE DUE CARREGGIATE
SUI RALLENTA IN USCITA SULLA FLAMINIA
DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO
DIAMO UNO SGUARDO AL METEO NELLA GIORNATA DI DOMANI
AVVISO DI ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA REGIONE LAZIO
SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
INFINE RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’
IL SABATO IL SERVIZIO è ATTIVO DALLE ORE 7 ALLE ORE 10:00
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO
GRAZIE PER AVERCI SEGUITO
Servizio fornito da Astral