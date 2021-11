Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2021 ORE 19.35 MARCO CILUFFO

SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE

ALTEZZA USCITA PORTONACCIO

PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO

IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SUL RACCORDO AL MOMENTO

LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE

NELLE DUE CARREGGIATE

SUI RALLENTA IN USCITA SULLA FLAMINIA

DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO

DIAMO UNO SGUARDO AL METEO NELLA GIORNATA DI DOMANI

AVVISO DI ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA REGIONE LAZIO

SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

INFINE RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’

IL SABATO IL SERVIZIO è ATTIVO DALLE ORE 7 ALLE ORE 10:00

