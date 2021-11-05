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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2021 ore 20:30

di - 05 Novembre 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2021 ORE 19.35 MARCO CILUFFO
    DI NUOVO BEN TROVATI ALL ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’

    SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE
    ALTEZZA USCITA PORTONACCIO
    PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
    IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    SUL RACCORDO AL MOMENTO
    LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE
    NELLE DUE CARREGGIATE
    SUI RALLENTA IN USCITA SULLA FLAMINIA
    DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO
    DIAMO UNO SGUARDO AL METEO NELLA GIORNATA DI DOMANI
    AVVISO DI ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA REGIONE LAZIO
    SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
    INFINE RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’
    IL SABATO IL SERVIZIO è ATTIVO DALLE ORE 7 ALLE ORE 10:00
    DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO
    GRAZIE PER AVERCI SEGUITO
    Servizio fornito da Astral

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