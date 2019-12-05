Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO
ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ANCHE:
SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
SULLA NOMENTANTA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE
SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE
SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
E SULLA COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI ACILIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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