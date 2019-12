Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO

ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ANCHE:

SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI

SULLA NOMENTANTA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE

SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA

E SULLA COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI ACILIA

