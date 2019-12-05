Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO CODE A TRATTI TRA LA PRENESTINA E LA CENTRALE DEL LATTE E TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL EUR
ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ANCHE:
SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
SULLA NOMENTANTA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE
SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE
SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
E SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral