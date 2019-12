Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN ESTERNA TROVIAMO A CAUSA DI DUE INCIDENTI CODE TRA TIBURTINA E NOMENTANA E TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA VEIENTANA, PROSEGUENDO IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E L’A24 ROMA-TERAMO, MENTRE IN INTERNA VI SONO CODE TRA LA DIRAMZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA.

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, PROSEGUENDO IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL EUR

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA

ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI ROMA

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ANCHE:

SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI

SULLA NOMENTANTA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE

SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL7 ROMA-FORMIA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI LATINA, I CONVOGLI REGIATRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral