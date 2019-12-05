Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA VEIENTANA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, PROSEGUENDO IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VA SONO RALLENTAMETNI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, MENTE IN INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASILINA E APPIA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR CERVARA E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, PROSEGUENDO VI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL EUR
ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ANCHE:
SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL7 ROMA-FORMIA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI LATINA, I CONVOGLI REGIATRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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