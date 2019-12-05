Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAV DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA, ATTUALMENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA, SPOSTIAMOCI IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA CASILINA E TUSCOLANA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZAA DI MONTE ROTONDO SCALO, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DI ROMA ED IN SENSO OPPOSTO ALL’ATEZZA DI GENIO CIVILE
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNAT REGOLARE IL TRAFFICO SULLA LINEA FL7 ROMA-FORMIA, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI LATINA, I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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