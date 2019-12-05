Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA ROMA-FIUMICINO DOVE TROVIAMO CODE TRA PONTE GALERIA E PORTUENSE IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA E FRATTOCCHIE
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DI LATINA ALL’ALTEZZA DI GENIO CIVILE
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARRITIMO INFORMIAMO GLI UTENTI CHE OGGI 5 DICEMBRE, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE NON DI EFFETTUERANNO LE CORESE FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 15.30
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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