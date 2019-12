Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA E FRATTOCCHIE

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DI LATINA ALL’ALTEZZA DI GENIO CIVILE

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARRITIMO INFORMIAMO GLI UTENTI CHE OGGI 5 DICEMBRE, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE NON DI EFFETTUERANNO LE CORESE FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 15.30

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral