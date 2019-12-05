Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SULLA A1 MILANO NAPOLI GENERATE 2 KM DI CODA PER LAVORI IN DIREZIONE FIRENZE
SCENDIAMO SULLA CAPITALE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
TRATTO URBANO A24 CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI
SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE
E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA E FRATTOCCHIE
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI LATINA ALL’ALTEZZA DI GENIO CIVILE PER LAVORI DELLA SEDE STRADALE
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO IN USCITA
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
LINEA ROMA-CIVITACASTELLANAVITERBO NELLA TRATTA URBANA SOPPRESSO TRENO N 700 CON PARTENZA ALLE 15.50 DA FLAMINIO PER CATALANO.
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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