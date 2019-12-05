Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 MARCO CILUFFO
BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA USCITA LABARO E PRENESTINA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA COLOMBO E APPIA
SULLA CASSIA TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI
SULLA NOMENTANA TRA TORLUPARA E RACCORDO
SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE
E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA E FRATTOCCHIE
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO IN USCITA
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO RALLENTATO LINEA LENTA FIRENZE ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA PONTASSIEVE E RIGNANO
LINEA ROMA-CIVITACASTELLANAVITERBO NELLA TRATTA URBANA CI SONO V ARI TRENI SOPPRESSI PER VISUALIZZARE TUTTI GLI ORARI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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