Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO
BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA COLOMBO E APPIA
SULLA CASSIA TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI
SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO
SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE
E CODE TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO
SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E RACCORDO
E SCENDIAMO SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E CECCHINA
MENTRE A LATINA CODE SU VIA PIAVE TRA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO RALLENTATO LINEA LENTA FIRENZE ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA PONTASSIEVE E RIGNANO
LINEA ROMA-CIVITACASTELLANAVITERBO NELLA TRATTA URBANA CI SONO V ARI TRENI SOPPRESSI PER VISUALIZZARE TUTTI GLI ORARI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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