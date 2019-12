Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO

PARTIAMO DAL RACCORDO

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA COLOMBO E APPIA

SULLA CASSIA TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE

SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI

SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO

SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE

E CODE TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO

SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E RACCORDO

E SCENDIAMO SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E CECCHINA

MENTRE A LATINA CODE SU VIA PIAVE TRA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

TRAFFICO RALLENTATO LINEA LENTA FIRENZE ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA PONTASSIEVE E RIGNANO

LINEA ROMA-CIVITACASTELLANAVITERBO NELLA TRATTA URBANA CI SONO V ARI TRENI SOPPRESSI PER VISUALIZZARE TUTTI GLI ORARI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

