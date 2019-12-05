Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO
BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA
MENTRE SUL RACCORDO
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA BIVIO AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E APPIA
TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO
SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E RACCORDO
E SCENDENDO VERSO SUD
SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E A SEGUIRE CODE TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO
SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PAVONA E CECCHINA
A POMEZIA STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL MARE E VIA DEI CASTELLI ROMANI
SCENDENDO PIU A SUD A LATINA CODE SU VIA PIAVE NEI DUE SENSI
MENTRE SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO E RACCORDO VERSO IL CENTRO
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO RALLENTATO SEMPRE LINEA LENTA FIRENZE ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA PONTASSIEVE E RIGNANO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI
LINEA ROMA-CIVITACASTELLANAVITERBO NELLA TRATTA URBANA CI SONO VARI TRENI SOPPRESSI. PER VISUALIZZARE TUTTI GLI ORARI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LA VIABILITA’
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