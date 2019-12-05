Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 MARCO CILUFFO
BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PISANA E AURELIA E TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO
SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE A COMPLICARE LA SITUAZIONE REGISTRIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA STORTA
SEMPRE PER UN INCIDENTE A ISOLA SACRA FIUMICINO CODE SU VIA DELLA SCAFA VERSO OSTIA
TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA
SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E RACCORDO
ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO
SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PAVONA E CECCHINA
A POMEZIA STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL MARE E VIA DEI CASTELLI ROMANI
A CHIUDERE CON LA VIABILITA’ CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
TRASPORTO FERROVIARIO
LINEA ROMA-CIVITACASTELLANAVITERBO NELLA TRATTA URBANA CI SONO VARI TRENI SOPPRESSI FINO ALLE ORE 23 PER VISUALIZZARE ORARI DEI TRENI SOPPRESSI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LA VIABILITA’
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