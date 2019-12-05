Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 MARCO CILUFFO
BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA PISANA E AURELIA PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E SEMPRE CODE TRA LA BUFALOTTA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST MENTRE IN USCITA RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E RACCORDO
SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE A COMPLICARE LA SITUAZIONE REGISTRIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA STORTA
E SEMPRE PER UN INCIDENTE TRAFFICO INTENSO A ISOLA SACRA FIUMICINO SU VIA DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA
RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLE STRADE CONSOLARE DELLA CITTA’
SULLA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA
SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E RACCORDO
ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO
SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PAVONA E CECCHINA
A POMEZIA STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL MARE E VIA DEI CASTELLI ROMANI
A CHIUDERE CON LA VIABILITA’ CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
TRASPORTO FERROVIARIO
FINO ALLE ORE 23 TRENI SOPPRESSI SULLA LINEA ROMA-CIVITACASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA URBANA
PER VISUALIZZARE GLI ORARI DEI TRENI SOPPRESSI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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