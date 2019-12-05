Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 MARCO CILUFFO
BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E AURELIA E PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE TRA LA BUFALOTTA E PRENESTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BIVIO AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST MENTRE IN USCITA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI FIORENTINI E RACCORDO
PER UN INCIDENTE TRAFFICO INTENSO SU VIA DELLA SCAFA A ISOLA SACRA FIUMICINO IN DIREZIONE OSTIA
SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PAVONA E CECCHINA
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
TRASPORTO FERROVIARIO
FINO ALLE ORE 23 TRENI SOPPRESSI SULLA LINEA ROMA-CIVITACASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA URBANA
PER VISUALIZZARE GLI ORARI DEI TRENI SOPPRESSI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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