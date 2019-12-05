Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO
BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO IN USCITA TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E APPIA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
E CHIUDIAMO SULLA VIA APPIA CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE ALBANO
TRASPORTO FERROVIARIO
FINO ALLE ORE 23 TRENI SOPPRESSI SULLA LINEA ROMA-CIVITACASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA URBANA
PER VISUALIZZARE GLI ORARI DEI TRENI SOPPRESSI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
MENTRE ALTA VELOCITA FIRENZE ROMA TORNATA REGOLARE DOPO UN GUASTO TECNICO A ROMA TIBURTINA CI SONO 40 MINUTI DI RITARDO X I TRENI IN VIAGGIO
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral