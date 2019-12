Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO

BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO IN USCITA TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E APPIA

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

E CHIUDIAMO SULLA VIA APPIA CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE ALBANO

TRASPORTO FERROVIARIO

FINO ALLE ORE 23 TRENI SOPPRESSI SULLA LINEA ROMA-CIVITACASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA URBANA

PER VISUALIZZARE GLI ORARI DEI TRENI SOPPRESSI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

MENTRE ALTA VELOCITA FIRENZE ROMA TORNATA REGOLARE DOPO UN GUASTO TECNICO A ROMA TIBURTINA CI SONO 40 MINUTI DI RITARDO X I TRENI IN VIAGGIO

DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral