Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2020 ore 07:30

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRA E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

AL MOMENTO LA LINEA TRAM 2 E 3 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERA TRATTA MENTRE LA LINEA 19 SOLO DA PORTA MAGGIORE A PIAZZA RISORGIMENTO

PASSIAMO AL METEO, IN TUTTA LA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI VENTI SOSTENUTI E PIOGGE COPIOSE ATTENZIONE ALLA GUIDA

RICORDIAMO CHE FINO AL 15 APRILE 2021 VIGE L’OBBLIGO DI VIAGGIARE CON PNEUMATICI DA NEVE O DI TENERE LE CATENE DA NEVE IN AUTO SULLE STRADE INTERESSATE AL PROVVEDIMENTO

L’ELENCO E’ CONSULTABILE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI IDENTIFICATE CON DIFFERENTI FASCE DI ALLERTA SANITARIA SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI STUDIO, LAVORO O NECESSITÀ

