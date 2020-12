Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 5 DICEMBRE 2020 ORE 13:20 UMBERTO VERINI

CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E VIA DI PORTONACCIO

CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA SULLA NEI DUE SENSI TRA L’OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI

CODE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIALE KANT IN ENTRATA NELLA CAPITALE

SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI QUESTA VOLTA NEI DUE SENSI TRA VIA DI CAMPOBELLO E VIA FRATELLI BANDIERA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA ROMA SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA

SULLA 156 DEI MONTI LEPINI SI STA IN CODA TRA VIA FABI E LA MADONNA DELLA NEVE NUOVAMENTE NEI DUE SENSI

CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI. A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO LE LINEE TRAM 5 – 14 E 19 SONO LIMITATE A LARGO PRENESTE MENTRE VENGONO SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA PRENESTE – TOGLIATTI

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO.

